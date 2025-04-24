Уступка России в том, что она останавливает войну, а не забирает всю Украину, – Трамп

Дональд Трамп снова сделал противоречивые заявления о войне в Украине. На этот раз он высказался относительно уступок, которые сделала или сделает Россия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа 24 апреля.

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Что сказал Трамп об уступках со стороны России

Заявления президента США контроверсионные.

Уступка России – это прекращение войны и отказ от захвата всей Украины. То, что Россия не захватила всю Украину, – это большая уступка,

– дословно сказал он.

В то же время на вопрос журналиста, почему США больше не давят на Россию, Трамп отрицал это.

"Вы не представляете, какое я давление оказываю на Россию. Мы оказываем большое давление на Россию", – сообщил он.

Заявление Трампа о том, что Россия пошла на уступки: смотрите видео

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"Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим. Мы в разгаре разговоров о мире, и ракеты были запущены. Меня это не устраивало".

В то же время Владимир Зеленский призвал не обманываться словами России о дружбе. Ведь Россия всегда хотела уничтожить Америку – еще со времен СССР.

А СМИ сообщают, что Виткофф потребует от Путина забыть о демилитаризации Украины.