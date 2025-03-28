Секретные разведданные Израиля оказались в открытом доступе из-за утечки в чате Signal, – WSJ

Израильские секретные разведданные, переданные США в отношении ключевого военного деятеля хуситов в Йемене, стали публичными из-за утечки в чате Signal. Это вызвало недовольство Израиля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какова реакция Израиля на утечку секретных данных в чате Signal

По информации издания, вскоре после начала ударов США Майк Волц написал в сообщении, что одной из главных целей атаки был ракетный эксперт хуситов, которого заметили, когда он заходил в здание, где жила его девушка. Он также отметил, что это здание было уничтожено.

Один из американских чиновников сообщил, что израильская сторона в частном порядке выразила недовольство американской стороне из-за того, что сообщение Волца стало публичным. В издании считают, что эта информация ставит под сомнение заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что в чате Signal не разглашалась никакая секретная информация.

Первый объект атаки – главный специалист по ракетам – был зафиксирован при входе в здание своей девушки, и теперь это здание разрушено,

– писал в сообщении Волц.

В то же время он не уточнил откуда получил данные, но в другом сообщении отметил, что США имели "несколько подтверждений идентификации". Представители Пентагона заявили, что американская сторона также получила разведданные о целях атак с помощью дронов, которые вели наблюдение над Йеменом.

В издании добавили, что представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз, отвечая на вопрос о том, предоставлял ли Израиль разведданные для атаки, описанной Волцом, заверил, что "никакой засекреченной информации в переписке не было".

В материале добавили, что как действующие, так и бывшие чиновники Белого дома предупреждают, что утечки разведывательных данных могут "поставить под угрозу иностранные источники информации и сделать другие государства менее склонными к дальнейшему обмену подобной информацией".