Могло нарушить санкции: в Италии задержали судно, перевозившее металлы из России

В итальянском порту Бриндизи правоохранители задержали судно под флагом островной страны в Океании. Оно перевозило более 33 тысяч тонн черных металлов из российского порта в Новороссийске.

Что известно о задержании судна в Бриндизе?

Правоохранители провели проверки на судне и обнаружили, мол, серьезные несоответствия, фальсификации и изменения бортовой документации относительно мест стоянки судна и грузовых операций. Удалось выяснить, что корабль находился в российском порту в Новороссийске с 13 по 16 ноября 2025 года, где осуществлял запрещенные грузовые операции.

Также удалось выяснить, что возле Новороссийска судно выключило GPS-приемник и транспондер – вероятно, чтобы избежать геолокации и помешать контролю правоохранителей.

Под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, которых обвиняют в нарушении санкций Европейского Союза, введенных вследствие российской агрессии против Украины.

