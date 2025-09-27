Трое граждан Украины в Японии вели стрим в зоне отчуждения возле Фукусимы. Блогеры снимали некое видео-путешествие из запрещенного для посещения городка.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на японского общественного вещателя NHK. Украинцев задержали за нарушение правил в среду, 24 сентября.

Смотрите также В Финляндии над ГЭС заметили неизвестный дрон, который нарушил бесполетную зону

Что известно об инциденте с украинцами вблизи Фукусимы?

Трое украинцев 34-летний Анатолий Дыбак, 29-летний Владислав Савинов и 43-летний Александр Крюков имеют блог на Ютубе под названием "УРБАНИКС". Мужчины путешествуют по миру и показывают закрытые для туристов объекты.

На этот раз исследователи прибыли в городок Окума, куда строго ограничен доступ из-за аварии на АЭС "Фукусима-1", случившейся 11 марта 2011 года.

О мужчинах, которые ночью 23 сентября зашли в пустой дом и вели там видеозапись вживую, сообщил в полицию аноним. С помощью видеозаписи копы установили, где находятся украинцы и поехали туда. Полицейские установили место происшествия на основе видеозаписи. Утром мужчин арестовали.

Во время допроса украинцы признались в содеянном.

Украинцы снимали блог в зоне отчуждения в Японии: видео

Перед публикацией своего видео блогеры рассказывали, где находятся на этот раз.

Вы увидите действительно АФИГЕННЫЙ контент с Фукусимской Зоны Отчуждения. Последний запланированный выпуск из этого трипа – официально снят. Я доволен материалом, хоть и планировал снимать совсем по другому. Здесь были и пот, и слезы, и радиоактивные зеленые пауки, размером с мое лицо,

– говорилось в анонсе.

Что о событии говорят в МИДе?

О проникновении мужчин в запретную зону стало известно посольству Украины в Японии. Там отметили, что граждане Украины действовали недопустимо, дипломаты извинились у японских граждан, которых возмутила ситуация.

"Убеждены, что этот досадный случай не должен ставить под сомнение чувство благодарности украинцев за дружбу и искреннюю помощь японского народа Украине во времена тяжелых испытаний, – заявили в посольстве.

За какие преступления украинцев задерживали в Европе?