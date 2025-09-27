Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на японского общественного вещателя NHK. Украинцев задержали за нарушение правил в среду, 24 сентября.
Что известно об инциденте с украинцами вблизи Фукусимы?
Трое украинцев 34-летний Анатолий Дыбак, 29-летний Владислав Савинов и 43-летний Александр Крюков имеют блог на Ютубе под названием "УРБАНИКС". Мужчины путешествуют по миру и показывают закрытые для туристов объекты.
На этот раз исследователи прибыли в городок Окума, куда строго ограничен доступ из-за аварии на АЭС "Фукусима-1", случившейся 11 марта 2011 года.
О мужчинах, которые ночью 23 сентября зашли в пустой дом и вели там видеозапись вживую, сообщил в полицию аноним. С помощью видеозаписи копы установили, где находятся украинцы и поехали туда. Полицейские установили место происшествия на основе видеозаписи. Утром мужчин арестовали.
Во время допроса украинцы признались в содеянном.
Украинцы снимали блог в зоне отчуждения в Японии: видео
Перед публикацией своего видео блогеры рассказывали, где находятся на этот раз.
Вы увидите действительно АФИГЕННЫЙ контент с Фукусимской Зоны Отчуждения. Последний запланированный выпуск из этого трипа – официально снят. Я доволен материалом, хоть и планировал снимать совсем по другому. Здесь были и пот, и слезы, и радиоактивные зеленые пауки, размером с мое лицо,
– говорилось в анонсе.
Что о событии говорят в МИДе?
О проникновении мужчин в запретную зону стало известно посольству Украины в Японии. Там отметили, что граждане Украины действовали недопустимо, дипломаты извинились у японских граждан, которых возмутила ситуация.
"Убеждены, что этот досадный случай не должен ставить под сомнение чувство благодарности украинцев за дружбу и искреннюю помощь японского народа Украине во времена тяжелых испытаний, – заявили в посольстве.
За какие преступления украинцев задерживали в Европе?
В Варшаве задержали 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю белоруску за за запуск дрона над правительственными зданиями. Правоохранители выясняют, зачем молодые люди запускали беспилотники над запрещенной зоной без соответствующих разрешений.
Другого украинца в Польше был задержан за вандализм. 17-летний парень подозревается в порче одного из памятников, где он написал "Слава УПА". Подростка взяли под стражу на 3 месяца. Дело находится на контроле МИД Украины.
Трех украинцев в мае задержали в Германии и Швейцарии по подозрению в отправке посылок со взрывными устройствами. Они, вероятно, действовали по заказу российских спецслужб. Прокуратура подозревает иностранцев в действиях с целью саботажа.