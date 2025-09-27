Про це пише 24 Канал з посиланням на японського суспільного мовника NHK. Українців затримали за порушення правил у середу, 24 вересня.

Що відомо про інцидент з українцями поблизу Фукусіми?

Троє українців 34-річний Анатолій Дибак, 29-річний Владислав Савінов та 43-річний Олександр Крюков мають блог на Ютубі під назвою "УРБАНИКС". Чоловіки подорожують світом та показують закриті для туристів об'єкти.

Цього разу дослідники прибули до містечка Окума, куди суворо обмежений доступ через аварію на АЕС "Фукусіма-1", що трапилася 11 березня 2011 року.

Про чоловіків, які вночі 23 вересня зайшли до порожнього будинку та вели там відеозапис наживо, повідомив до поліції анонім. За допомогою відеозапису копи встановили, де перебувають українці та поїхали туди. Поліцейські встановили місце події на основі відеозапису. Вранці чоловіків заарештували.

Під час допиту українці зізналися у скоєному.

Українці знімали блог в зоні відчуження у Японії: відео

Перед публікацією свого відео блогери розповідали, де перебувають цього разу.

Ви побачите справді АФІГЕННИЙ контент із Фукусімської Зони Відчуження. Останній запланований випуск з цього тріпу – офіційно знято. Я задоволений матеріалом, хоч і планував знімати зовсім по іншому. Тут були і піт, і сльози, і радіоактивні зелені павуки, розміром з моє обличчя,

– йшлося в анонсі.

Що про подію кажуть в МЗС?

Про проникнення чоловіків до забороненої зони стало відомо посольству України в Японії. Там зазначили, що громадян України діяли неприпустимо, дипломати перепросили в японських громадян, яких обурила ситуація.

"Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань, – заявили в посольстві.

