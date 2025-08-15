Про це у коментарі 24 Каналу повідомили в МЗС України.

Як в МЗС прокоментували затримання неповнолітнього українця в Польщі?

У Польщі затримали 17-річного українця, який, як стверджується, намалював червоно-чорний прапор та залишив напис "Слава УПА" на пам'ятнику загиблим у Волинській трагедії.

В МЗС розповіли, що, за попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взяли під варту на три місяці.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для з'ясування обставин події,

– розповіли в МЗС.

Зауважимо, що підозрюваних, ймовірно, було щонайменше двоє. У МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, за даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, 17-річний хлопець діяв на замовлення іноземних спецслужб з метою зіпсувати відносини між поляками та українцями.