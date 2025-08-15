Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в МИД Украины.

Как в МИД прокомментировали задержание несовершеннолетнего украинца в Польше?

В Польше задержали 17-летнего украинца, который, как утверждается, нарисовал красно-черный флаг и оставил надпись "Слава УПА" на памятнике погибшим в Волынской трагедии.

В МИД рассказали, что, по предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемых в вандализме взяли под стражу на три месяца.

Консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия,

– рассказали в МИД.

Заметим, что подозреваемых, вероятно, было по меньшей мере двое. В МИД отметили, что дело находится на контроле учреждения.

Напомним, по данным Агентства внутренней безопасности Польши, 17-летний парень действовал по заказу иностранных спецслужб с целью испортить отношения между поляками и украинцами.