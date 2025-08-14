Об этом глава Польши Кароль Навроцкий рассказал в интервью Polsat News, передает 24 Канал. Решение о наказании могут ввести после скандала с демонстрацией красно-черного флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве.

Как Навроцкий прокомментировал скандал в Варшаве?

На концерте рэп-певца Макса Коржа поляков возмутила демонстрация флага ОУН-УПА. Среди украинских и польских флагов на концерте заметили красно-черный флаг, который связывают с именем Степана Бандеры. Из-за этого 63 человека, среди которых 57 украинцев и 6 белорусов, начали массовую драку с охранниками и дебош. нарушителей порядка депортируют из Польши.

Кароль Навроцкий отметил, что в стране должны запретить все, что связано с ОУН-УПА.

Символика Бандеры в польских общественных местах - и в украинских - меня возмущает, но это другая страна, но в польских общественных местах она неприемлема. И мы должны очень решительно реагировать на подобные вещи,

– сказал польский президент.

К слову, Навроцкий ранее работал главой Института национальной памяти. При президентстве Анджея Дуды В частности он помогал разрабатывать законопроект об уголовной ответственности за демонстрацию ряда запрещенных в Польше символов. Сейчас документ лежит в парламенте, а президент надеется на то, что большинство депутатов вскоре его одобрят.

Один из посетителей концерта позже рассказал, что принес на концерт флаг, чтобы выразить поддержку украинцам и напомнить о российской агрессии. Он не планировал провокации и не продвигал ни один режим.