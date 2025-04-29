Импичмент – это не только отстранение: Конгресс может ограничить полномочия Трампа

Многие американские конгрессмены и сенаторы недовольны политикой президента США Дональда Трампа. Его может ждать не только отстранение от выполнения своих обязанностей, но и ограничения в принятии решений.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что единственной сдерживающей силой сейчас является Верховный суд. Если Трамп продолжит свою политику, то импичмент действительно может произойти.

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Что может повлиять на Трампа

В Конгрессе США инициировали импичмент против президента Дональда Трампа, выдвинув обвинения по семи статьям. Ему вменяют игнорирование Конституции, пренебрежение к Конгрессу и судебной власти, а также угрозу основам демократии. Конгрессмен Шри Танедар заявил, что действия Трампа представляют серьезную опасность для страны.

Как отметил Олег Рыбачук, можно достаточно уверенно сказать, что Трамп, который уже проходил через процедуру импичмента во время первого срока, может снова столкнуться с этим. В то же время нужно понимать, что импичмент – это не обязательно отстранение президента от выполнения полномочий. Такие случаи случаются редко.

Однако уже была ситуация, когда во время предыдущего "пробного" голосования по резолюции, которая ограничивает полномочия Трампа влиять на федеральную судебную систему, часть республиканцев поддержала демократов. Тогда спикер Палаты представителей Майк Джонсон столкнулся с серьезными проблемами.

Когда Трамп пришел к власти, то заявил, что страна в руинах и только чрезвычайные президентские полномочия могут ее спасти. Но сегодня многие сенаторы и конгрессмены понимают, что это не соответствует действительности. Поэтому, вполне вероятно, что у Трампа могут забрать возможность единолично объявлять тарифные войны, экономические санкции и тому подобное.

Однако единственным сдерживающим фактором может стать не Конгресс и даже не Сенат, а Верховный суд,

– отметил Олег Рыбачук.

Хотя 6 из 9 судей были назначены республиканцами или республиканским президентом, Верховный суд уже демонстрирует готовность защищать основы американской демократии. В то же время если Трамп будет продолжать свою политику и в дальнейшем, то после завершения следующих промежуточных выборов рискует потерять большинство как в Конгрессе, так и в Сенате. В таком случае вопрос импичмента может стать вполне реальным процессом.

Ранее конгрессмен Эл Грин также говорил, что планирует выдвинуть статьи импичмента. По его словам, "Трамп – не пригоден и не должен быть на посту президента".