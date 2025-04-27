Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что видение Трампа по урегулированию войны во многом "совпадает" с позицией России. Он также заявил, что говорить о каких-либо условиях завершения конфликта еще рано.

Об этом он сказал в комментарии росСМИ, передает 24 Канал.

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Новое заявление Пескова об урегулировании войны

Хотя Кремль и не поддерживает некоторые предложения США, как, например, установление 30-дневного перемирия, но планы Дональда Трампа по завершению войны импонируют российской стороне.

Российский пропагандист выделил заявления о том, что Украина начала войну, якобы звучащую из Соединенных Штатов. Киев своими стремлениями к вступлению в НАТО спровоцировал конфликт. Журналист подчеркнул, что это совпадает с позицией Кремля.

Есть много элементов, которые действительно сходятся с нашей позицией,

– ответил пресс-секретарь Путина.

Также Песков сказал, что пока не может комментировать переговоры и какие-либо условия по урегулированию войны в Украине. Кремль не считает, что эта работа должна вестись в публичном формате.

Напомним, в черновике мирного плана Дональда Трампа было предусмотрено признание Крыма российским де-юре и принадлежность оккупированных территорий к стране-агрессору де-факто. Конечно, Россия будет заинтересована в таких условиях мира.

К слову, после переговоров Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом российский диктатор говорил, что снова готов к переговорам с Украиной. И если раньше он выдвигал ряд требований в Киев, то сейчас каких-либо предварительных условий нет.