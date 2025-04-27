Про це він сказав в коментарі росЗМІ, передає 24 Канал.

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Нова заява Пєскова про врегулювання війни

Хоча Кремль і не підтримує деякі пропозиції США, як, наприклад, встановлення 30-денного перемир'я, але плани Дональда Трампа щодо завершення війни імпонують російській стороні.

Російський пропагандист виокремив заяви про те, що Україна розпочала війну, які нібито лунали зі Сполучених Штатів. Буцімто Київ своїми прагненнями до вступу в НАТО спровокував конфлікт. Журналіст підкреслив, що це співпадає з позицією Кремля.

Є багато елементів, які дійсно сходяться з нашою позицією,

– відповів прессекретар Путіна.

Також Пєсков сказав, що поки не може коментувати переговори та якісь умови щодо врегулювання війни в Україні. Кремль не вважає, що ця робота має вестися в публічному форматі.

Нагадаємо, у чернетці мирного плану Дональда Трампа було передбачено визнання Криму російським де-юре та належність окупованих територій до країни-агресорки де-факто. Звичайно, що Росія буде зацікавлена в таких умовах миру.

До слова, після переговорів Владіміра Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом, російський диктатор говорив, що знову готовий до переговорів з Україною. І якщо раніше він висував низку вимог до Києва, то зараз будь-яких попередніх умов немає.