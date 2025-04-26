Він зазначив, що коаліція охочих продовжить працювати над тримавлим миров Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Еммануеля Макрона у X.

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Макрон відгукнувся про зустріч із Зеленським

Макрон заявив, що він поділяє мету Трампа закінчити війну в Україні.

Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський сьогодні знову сказав мені це. Він хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації,

– зазначив Макрон.

Він додає, що тепер Путін повинен довести, що дійсно хоче миру.

"Ми продовжуватимемо нашу роботу в рамках коаліції охочих, створеної в Парижі у березні, для досягнення як припинення вогню, так і повного, тривалого миру в Україні", – каже Макрон.

Нагадаємо, Зеленський провів серію зустрічей після похорону Папи Римського. Він говорив з Макроном, Стармером, Мелоні та фон дер Ляєн. Зустрічі включали теми євроінтеграції, безпеки, санкційної політики, а також підтримку з боку партнерів.