В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. Стало известно, что среди них была и одна ракета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.

Смотрите также "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше

Сколько целей обнаружили в Польше после атаки?

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая сообщила, что сейчас на территории Польши нашли 7 беспилотников и остатки одной ракеты неизвестного происхождения.

Отмечается, что неизвестный снаряд обнаружили возле Выгалева, Люблинского воеводства.

Дроны по состоянию на 11:00 обнаружили в таких локациях:

Чешники, Люблинское воеводство.

Чоснувка, Люблинское воеводство.

Вырыки, Люблинское воеводство.

Кшивовежба-Кольония, Люблинское воеводство.

Вогинь, Люблинское воеводство.

Мнишкув, Лодзинское воеводство.

Олесно, Опольское воеводство.

Известно, что в Вырыках поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль, но обошлось без пострадавших.

Один из дронов – тот, который упал в Мнишкуве, – залетел минимум на 250 километров вглубь страны.

Детали атаки на Польшу сегодня