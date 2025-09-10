Укр Рус
10 сентября, 12:54
В МВД Польши заявили, что нашли не только дроны, но и предварительно обломки ракеты

Дмитрий Усик
Основні тези
  • В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши, обнаружено 7 беспилотников и обломки ракеты неизвестного происхождения.
  • Дроны обнаружены в нескольких локациях, в частности в Люблинском, Лодзинском и Опольском воеводствах; в Вырыках поврежден дом и автомобиль, но пострадавших нет.
  • Один из дронов залетел на 250 км вглубь страны, упал в Мнишкуве.

В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. Стало известно, что среди них была и одна ракета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.

Сколько целей обнаружили в Польше после атаки?

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая сообщила, что сейчас на территории Польши нашли 7 беспилотников и остатки одной ракеты неизвестного происхождения.

Отмечается, что неизвестный снаряд обнаружили возле Выгалева, Люблинского воеводства.

Дроны по состоянию на 11:00 обнаружили в таких локациях:

  • Чешники, Люблинское воеводство.
  • Чоснувка, Люблинское воеводство.
  • Вырыки, Люблинское воеводство.
  • Кшивовежба-Кольония, Люблинское воеводство.
  • Вогинь, Люблинское воеводство.
  • Мнишкув, Лодзинское воеводство.
  • Олесно, Опольское воеводство.

Известно, что в Вырыках поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль, но обошлось без пострадавших.

Один из дронов – тот, который упал в Мнишкуве, – залетел минимум на 250 километров вглубь страны.

Детали атаки на Польшу сегодня

  • Во время нынешней атаки России на территорию Польши залетело не менее 23 российских дронов, пишет Rzeczpospolita ссылаясь на источники.

  • Отражали атаку польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.

  • Несмотря на это, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу.

  • Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах России, чтобы вручить тому ноту протеста. Андрей Ордаш назвал заявления Польши "безосновательными" – мол, нет никаких доказательств, что дроны, залетевшие в страну, были российского происхождения.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская атака на Польшу не была случайностью. Он подчеркнул, что Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по российскому удару, а также помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.

  • Сама же Польша обратилась к НАТО с просьбой применить Статью 4. Она предусматривает, что государства-члены будут консультироваться между собой, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.