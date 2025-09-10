В МВД Польши заявили, что нашли не только дроны, но и предварительно обломки ракеты
- В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши, обнаружено 7 беспилотников и обломки ракеты неизвестного происхождения.
- Дроны обнаружены в нескольких локациях, в частности в Люблинском, Лодзинском и Опольском воеводствах; в Вырыках поврежден дом и автомобиль, но пострадавших нет.
- Один из дронов залетел на 250 км вглубь страны, упал в Мнишкуве.
В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. Стало известно, что среди них была и одна ракета.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.
Сколько целей обнаружили в Польше после атаки?
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая сообщила, что сейчас на территории Польши нашли 7 беспилотников и остатки одной ракеты неизвестного происхождения.
Отмечается, что неизвестный снаряд обнаружили возле Выгалева, Люблинского воеводства.
Дроны по состоянию на 11:00 обнаружили в таких локациях:
- Чешники, Люблинское воеводство.
- Чоснувка, Люблинское воеводство.
- Вырыки, Люблинское воеводство.
- Кшивовежба-Кольония, Люблинское воеводство.
- Вогинь, Люблинское воеводство.
- Мнишкув, Лодзинское воеводство.
- Олесно, Опольское воеводство.
Известно, что в Вырыках поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль, но обошлось без пострадавших.
Один из дронов – тот, который упал в Мнишкуве, – залетел минимум на 250 километров вглубь страны.
Детали атаки на Польшу сегодня
Во время нынешней атаки России на территорию Польши залетело не менее 23 российских дронов, пишет Rzeczpospolita ссылаясь на источники.
Отражали атаку польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
Несмотря на это, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу.
Польша вызвала в МИД временного поверенного в делах России, чтобы вручить тому ноту протеста. Андрей Ордаш назвал заявления Польши "безосновательными" – мол, нет никаких доказательств, что дроны, залетевшие в страну, были российского происхождения.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская атака на Польшу не была случайностью. Он подчеркнул, что Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по российскому удару, а также помочь построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.
Сама же Польша обратилась к НАТО с просьбой применить Статью 4. Она предусматривает, что государства-члены будут консультироваться между собой, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.