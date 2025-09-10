У ніч проти 10 вересня російські "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. Стало відомо, що серед них була й одна ракета.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Дивіться також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі

Скільки цілей виявили у Польщі після атаки?

Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька повідомила, що наразі на території Польщі знайшли 7 безпілотників та залишки однієї ракети невідомого походження.

Зазначається, що невідомий снаряд виявили біля Вигалева, Люблінського воєводства.

Дрони станом на 11:00 виявили у таких локаціях:

Чешники, Люблінське воєводство.

Чоснувка, Люблінське воєводство.

Вирики, Люблінське воєводство.

Кшивовежба-Кольонія, Люблінське воєводство.

Вогинь, Люблінське воєводство.

Мнішкув, Лодзьке воєводство.

Олесно, Опольське воєводство.

Відомо, що у Вириках пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль, але обійшлося без постраждалих.

Один з дронів – той, який впав у Мнішкуві, – залетів щонайменше на 250 кілометрів вглиб країни.

Деталі атаки на Польщу сьогодні