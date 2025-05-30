Дмитрий Песков заявил, что российская делегация планирует приехать в Стамбул на переговоры с Украиной 2 июня. Пресс-секретарь Путина также говорит, что его шеф якобы поддерживает идею прямой встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков о переговорах с Украиной

Дмитрий Песков рассказал пропагандистам, что делегация переговорщиков из Москвы отправляется в Стамбул. В понедельник утром 2 июня представители Кремля, по словам прихвостня Путина, будут готовы к второму раунду переговоров с представителями Киева.

Пресс-секретарь главы Кремля также отметил, что Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты так называемых "меморандумов" будут обсуждать во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

В то же время Песков сказал, что детали российского проекта "меморандума" по урегулированию войны в Украине не будут обнародовать.

Понятно, что ничего обнародовать не будут, это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров,

– заявил представитель Кремля.

Интересно, что представитель Кремля заявил, что Владимир Путин якобы "принципиально поддерживает" возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Дмитрий Песков утверждает, что "такие контакты нужны, но необходима хорошая подготовка".

Также представитель Путина сказал, что в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной, и они не будут касаться будущего европейской безопасности. По словам Пескова, эти вопросы нужно обсуждать с европейцами.

В конце концов пресс-секретарь российского президента наговорил, что сейчас все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах.

"Производится и будет согласовываться перечень условий для временного перемирия и таким образом безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет частью вероятных будущих пониманий", – резюмировал Песков.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев согласился на второй раунд переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня.