Сообщает 24 Канал со ссылкой на Хакана Фидана во время пресс-конференции в Киеве.

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Турция указала на ключевой момент в войне

По словам Фидана, после недавних переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, "перед нами есть два пути".

Или мы закроем глаза на продолжение этой войны, или до конца этого года достигнем постоянного мира. Мы, как Турция, считаем единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира,

– подчеркнул глава МИД Турции.

Он добавил, что стамбульские переговоры "придали новый импульс" мирному процессу по перемирию и завершению войны.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова ко второму раунду прямых переговоров с Россией, который может состояться в Стамбуле уже на следующей неделе. По его словам, Киев ожидает от Москвы передачи собственного варианта "меморандума", который станет основой для конструктивного диалога.