В СМИ попал острый разговор Зеленского с лидерами ЕС: кто за этим может стоять

Вероятно, состоялся тайный разговор Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Владимиром Зеленский. Европейские лидеры могли предостерегать президента Украины в ненадежности США. Слив такой информации мог быть не случайностью.

Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что обнародование разговора может быть агрессивной информационной кампанией. Однако этот слив, по его мнению, не является чем-то новым.

Смотрите также После скандального "слива": Макрон подтвердил единство позиций ЕС и США

"Европейцы видит, что Соединенные Штаты Америки не скрывали свое желание и планы о том, что они хотят тихо отойти в сторону и заниматься только американскими делами", – сказал политолог.

На что может повлиять слив разговора европейских лидеров?

Олег Лесной думает, если обнародование разговора будет выгодно европейским лидерам, то они признают, что он состоялся, если же нет, то будут отрицать все.

Кроме того, теперь общество чаще ждет не официальных заявлений политиков по важным темам, а наоборот на слив какой-то тайной информации.

Я считаю, что это технология, поскольку в основном в информационное поле вбрасывается то настроение и те новости, которые могли вообще не иметь под собой основания, но они выгодны для того, чтобы развивать ту или иную переговорную линию или линию давления на какое-то государство,

– предположил политолог.

Также есть предположение, что в медиа стало известно о разговоре Зеленского с лидерами Германии и Франции неспроста. Мол, это было сделано умышленно, чтобы повлиять на американцев, которые действительно могли задумываться над тем, чтобы уменьшить свое участие в российско-украинской войне.

По словам Олега Лесного, таким образом Европа пытается прикрыть свою нерешительность в поддержке Украины, оправдываясь, якобы не надежностью США.

Это очень инфантильная позиция, ведь у Европы есть рычаги и инструменты, чтобы показать свою действенность,

– добавил он.

Однако перекладывать свою ответственность на других нельзя, ведь это именно Европе угрожает российская агрессия, поэтому европейцы должны самостоятельно прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить свою защиту и не надеяться на кого-то другого.

Какое влияние Европа имеет на ситуацию в Украине?