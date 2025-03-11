В США сказали, какой жест доброй воли ожидают от России

В Джидде завершились переговоры Украины и США. Марк Рубио сказал, что теперь ожидает Вашингтон от российской стороны.

Стало известно, что Украина согласилась принять предложение США о полном прекращении огня: на море, в воздухе и на суше – в течение 30 дней, передает 24 Канал.

Смотрите также Оба президента договорились заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины, – Ермак

Теперь слово за Россией

После переговоров представители американской делегации сделали ряд заявлений. В частности, госсекретарь США Марк Рубио рассказал, каким может быть жест доброй воли со стороны россиян.

Лучший жест доброй воли, который могут сделать россияне, это сказать "да" предложения украинцев прекратить стрельбу, прекратить бои и сесть за стол переговоров. Если они это сделают – это лучший знак доброй воли, который мы могли бы увидеть,

– сказал чиновник.

Напомним, что Украина на встрече с американцами представила свое предложение о частичном перемирии. Она предполагала прекращение огня в воздухе и море. Следующим этапом должен был стать обмен пленными и возвращение похищенных украинских детей.

Отметим, что президент Зеленский ранее ясно дал понять, что Москва может проявить свою настоящую на мир, согласившись на обмен пленными в формате "всех на всех".