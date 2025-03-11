Стало відомо, що Україна погодилася прийняти пропозицію США щодо повного припинення вогню: на морі, у повітрі та на суші – упродовж 30 днів, передає 24 Канал.

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Тепер слово за Росією

Після переговорів представники американської делегації зробили низку заяв. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо розповів, яким може бути жест доброї волі з боку росіян.

Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, — це сказати "так" пропозиції українців припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять – це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити,

– сказав посадовець.

Нагадаємо, що Україна на зустрічі з американцями представила свою пропозицію щодо часткового перемир'я. Вона передбачала припинення вогню у повітрі та на морі. Наступним етапом мали стати обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Зазначимо, що президент Зеленський раніше чітко дав зрозуміти, що Москва може проявити свою справжню на мир, погодившись на обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".