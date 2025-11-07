Кризис обеих партий: политолог подытожил выборы мэра Нью-Йорка

В США состоялись местные выборы, результаты которых удивили многих. Несмотря на то, что правящей является Республиканская партия, демократы получили значительное преимущество. Это свидетельствует о существенных политических изменениях в стране.

Дональд Трамп считает, что выбор мэра Нью-Йорка – демократа Зохрана Мамдани, является большой ошибкой, ведь это будет иметь очень негативные последствия для города. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что после того, как президент США возглавил правый популизм, лишь было вопросом времени, когда появится левый.

Почему в США кризис обеих партий?

Олег Саакян считает, что как Трамп, так и новоизбранный мэр Нью-Йорка являются яркими примерами того, что и республиканская, и демократическая партии находятся в глубоком кризисе.

Справка. Популизм – это политический подход, который обращается к эмоциям, потребностей и недовольства широких слоев населения, противопоставляя их так называемой элите. Его суть заключается в создании образа борьбы "простых людей" против "власти" или "верхов". Часто такой стиль политики сопровождается громкими, но малореалистичными обещаниями.

"И там, и там доминируют популистские настроения, которые выходят далеко за рамки классической республиканской и демократической идеологии", – сказал политолог.

По его словам, оба политика являются не классическими представителями своих партий.

Трамп, вероятно, прибегает к правому популизму, запугивая союзников агрессивной геополитикой, а Зохран Мамдани – к тотальному левому коммунистическому популизму, обещая создать едва ли не прогрессивный социализм в отдельном американском городе.

Интересно. Доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что социалистические инициативы нового мэра, в частности бесплатный транспорт и повышение налогов для состоятельных, могут вызвать отток бизнеса и экономический упадок Нью-Йорка. Он предупреждает, что усиление политического раскола и финансовая нестабильность угрожают США внутренним конфликтом.

Саакян подытожил, что такая ситуация в Соединенных Штатах Америки очень пугает, ведь обе партии находятся в глубоком кризисе.

В США постится политический кризис: что известно?