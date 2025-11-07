Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил 24 Каналу, что США переживают глубокий кризис из-за разрушения "американской мечты". Длительная остановка работы федерального правительства создает критическую ситуацию, что теоретически может привести даже к военному вмешательству или гражданскому конфликту.

Действительно ли "американская мечта" разрушена?

Нью-Йорк с годовым бюджетом 115 миллиардов долларов является центром капитализма, но приход мэра с социалистическими идеями свидетельствует о кризисе, который разрушает основы Америки – страны, где каждый мог подняться по социальной лестнице благодаря собственным усилиям.

Именно эта мечта цементировала Америку. Теперь социальные лифты не работают, люди остаются бедными. Это крайне раздражает и озлобляет американцев,

– объяснил доктор экономических наук.

Трамп имеет стабильную поддержку, потому что его избиратели увидели в нем носителя решений. Он трижды участвовал в выборах, дважды победил и один раз был близок к победе, поэтому его появление в политике не является случайным.

Приведет ли политика Мамдани к бегству капитала из города?

Жители Нью-Йорка поддержали социалистические идеи Мамдани, но их реализация требует значительных средств. Поэтому он предлагает повысить налоги для состоятельных, что вызывает недовольство элит.

Обратите внимание! Мамдани, уроженец Уганды, стал первым мусульманином-мэром Нью-Йорка. Несмотря на критику Трампа за поддержку Палестины, он сумел объединить молодежь и иммигрантов, что обеспечило ему победу на выборах.

"Богачи заявили, что готовы вывести свои компании и активы из города. И если это произойдет, мы увидим крах Нью-Йорка. Я понимаю, что людям трудно представить, как такой город может прийти в упадок, но такие истории уже случались. Есть такой город как Детройт", – объяснил Липсиц.

Детройт, когда-то автомобильная столица Америки, пришел в упадок после конкуренции с японскими производителями. Город превратился в "призрак" с заброшенными зданиями.

Если Трамп ограничит федеральное финансирование Нью-Йорка, а Мамдани повысит налоги для состоятельных, это может привести к экономическому упадку.

Сможет ли Америка избежать внутреннего взрыва?

Эксперт считает, что в США исчезает негласный компромисс о том, что "все должны делать бизнес". Демократы оказались в кризисе и пытаются вызвать общественное недовольство.

Угроза гражданской войны вполне серьезная. Особенно учитывая количество оружия. Демократы обвиняют республиканцев, республиканцы – демократов, но социология показывает, что американцы обвиняют всех одинаково. Страна расколота,

– считает Липсиц.

По словам эксперта, уже возникли проблемы с выплатой зарплаты военными.

"Деньги пришлось давать частному инвестору – другу Трампа. Если это будет продолжаться, руководители армия может взяться за создание комитета национального спасения",– подытожил Липсиц.

Что известно о политической ситуации в США?