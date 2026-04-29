В США планируют выпустить паспорт с изображением Трампа: как он будет выглядеть

Государственный департамент США готовится выпустить ограниченную серию паспортов с новым дизайном, посвященным 250-летию независимости страны. На внутренней обложке документа планируется разместить изображение президента Дональда Трампа, а также другие символические элементы.

Об этом говорится в материале Politico.

Читайте также Трамп признался: мать была влюблена в Чарльза ІІІ, а сам он мечтал жить в Букингемском дворце

Как будет выглядеть паспорт с Трампом?

Предыдущие макеты паспорта предполагают портрет Дональда Трампа, наложенный на текст Декларации независимости, а также его подпись в золотом цвете. Отдельная страница документа также будет содержать изображение подписания Декларации родителями-учредителями США.

По случаю 250-й годовщины Америки в июле Соединенными Штатами., Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально оформленных паспортов США в честь этого исторического события,

– заявил спикер Госдепа Томми Пигготт.

Он подчеркнул, что они будут иметь те же уровни защиты, что и стандартные американские паспорта, которые считаются одними из самых безопасных документов в мире.

Ожидается, что специальные паспорта появятся в июле в рамках инициативы администрации Трампа America250. Она также предусматривает проведение ряда масштабных мероприятий, в частности боя UFC возле Белого дома и городских автогонок в Вашингтоне.

Оформить такой паспорт смогут граждане США, подающие заявку на новый документ в Паспортном агентстве в Вашингтоне. Выдача будет производиться в пределах имеющегося тиража, пока не иссякнут запасы. Дополнительная плата за его оформление не предусмотрена.

Как будет выглядеть паспорт с изображением Трампа / Фото: Department of State

Стоит отметить, что с момента вступления в должность имени и образа Дональда Трампа уже неоднократно использовались в государственных инициативах и названиях учреждений. В частности, сообщалось о переименовании Центра Кеннеди в Вашингтоне в Trump-Kennedy Center, а также Института мира– в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа.

Кроме того, изображение президента США в феврале появлялось на здании Министерства юстиции, а ряд программ получил брендирование с его именем, среди них– Trump Accounts, Trump Gold Card и TrumpRx.

Также Министерство финансов заявило, что подпись Трампа будет размещена на новых банкнотах США, что станет беспрецедентным случаем для действующего президента.

Недавно на Дональда Трампа снова покушались