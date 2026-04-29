Об этом говорится в материале Politico.
Как будет выглядеть паспорт с Трампом?
Предыдущие макеты паспорта предполагают портрет Дональда Трампа, наложенный на текст Декларации независимости, а также его подпись в золотом цвете. Отдельная страница документа также будет содержать изображение подписания Декларации родителями-учредителями США.
По случаю 250-й годовщины Америки в июле Соединенными Штатами., Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально оформленных паспортов США в честь этого исторического события,
– заявил спикер Госдепа Томми Пигготт.
Он подчеркнул, что они будут иметь те же уровни защиты, что и стандартные американские паспорта, которые считаются одними из самых безопасных документов в мире.
Ожидается, что специальные паспорта появятся в июле в рамках инициативы администрации Трампа America250. Она также предусматривает проведение ряда масштабных мероприятий, в частности боя UFC возле Белого дома и городских автогонок в Вашингтоне.
Оформить такой паспорт смогут граждане США, подающие заявку на новый документ в Паспортном агентстве в Вашингтоне. Выдача будет производиться в пределах имеющегося тиража, пока не иссякнут запасы. Дополнительная плата за его оформление не предусмотрена.
Как будет выглядеть паспорт с изображением Трампа / Фото: Department of State
Стоит отметить, что с момента вступления в должность имени и образа Дональда Трампа уже неоднократно использовались в государственных инициативах и названиях учреждений. В частности, сообщалось о переименовании Центра Кеннеди в Вашингтоне в Trump-Kennedy Center, а также Института мира– в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа.
Кроме того, изображение президента США в феврале появлялось на здании Министерства юстиции, а ряд программ получил брендирование с его именем, среди них– Trump Accounts, Trump Gold Card и TrumpRx.
Также Министерство финансов заявило, что подпись Трампа будет размещена на новых банкнотах США, что станет беспрецедентным случаем для действующего президента.
Недавно на Дональда Трампа снова покушались
Вечером 25 апреля во время ужина в отеле Хилтон произошла стрельба, которая угрожала жизни президента США и его ближайших соратников. Это уже третья серьезная попытка покушения на Дональда Трампа за последние два года.– подобного масштаба угроз не переживал ни один президент в истории.
Подозреваемым в нападении оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Он– учитель из Калифорнии, какой, по данным следствия, действовал самостоятельно. Ему инкриминируется использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального правоохранителя.
Известно, что подозреваемый был активен в соцсети BlueSky, где выражал поддержку Украине, в частности, распространял сборы средств для украинских подразделений и студентов, а также отрицательно реагировал на сокращение помощи Киеву со стороны США.