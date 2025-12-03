Пекин дождался: политолог раскрыл, зачем глава МИД Китая прибыл в РФ одновременно с Уиткоффом

Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Глава китайского МИД провел встречу с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу за несколько часов до встречи спецпредставителя Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Ведь Пекин имеет свою выгоду.

Дело в том, что с помощью "мирного плана" Россия продемонстрировала, что США – ненадежный союзник. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу, что Пекин дождался подходящего момента и воспользуется этим.

Как Китай пользуется ситуацией?

Олег Саакян отметил, что Китай молчал и позволил России продемонстрировать миру, что Дональд Трамп – ненадежный союзник и партнер. Эти 28 пунктов Москва забрасывала полгода и таки нашла момент, когда можно это сделать.

Ситуация по Украине демонстрирует союзникам Штатов, что это опасно. Китай сейчас радуется этому. Потому что в Тайване, Японии, Южной Корее, в Европе, среди НАТО Штаты уже могут не считаться источником силы.

Пугает такая ситуация, когда Тайвань или Япония могут представить себя на месте Украины, что Штаты начнут с их помощью договариваться, к каким ресурсам Китая они получат доступ. Пекин дождался, пока Трамп в этой ситуации максимально закопает Штаты своими руками, и выходит на сцену,

– предположил политолог.

Китайцы едут в Россию и демонстрируют, что договариваться с Россией без КНР не удастся. Параллельно китайский лидер Си Цзиньпин приглашает Эммануэля Макрона, который прилетит говорить от имени Европы. По данным СМИ, президент Франции в Китае попросит Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны.

Китай не готов продавать США договоренности с Россией. Им это не нужно. Но они хотели бы разделить американо-европейский тандем. Путин, закинув руками Трампа, сделал первую часть. Он продемонстрировал, что надеяться на Штаты как на надежный тыл по безопасности не стоит, а наоборот – США могут продать союзников,

– сказал эксперт.

Теперь Китай говорит Европе, что готов договариваться. Пекину нужны гарантии доступа к европейскому рынку. В то же время они якобы готовы включить механизмы влияния на Россию. Кремль это серьезно беспокоит. Поэтому Москва играет и на направлении Штатов, и Китая, пытаясь завоевать себе больше пространства.

Теперь примерно такая же ситуация, как у нас со Штатами сейчас, может происходить между Китаем и Россией. Пекин будет говорить: "Нет, мы считаем, что вы должны уступить тем и тем". Россия, выступая против, не сможет сказать "нет". КНР будет торговать с Европой. Нас ждут интересные следующие месяцы в случае, если произойдет активизация диалога Европы с китайцами,

– считает Саакян.

