Пекін дочекався: політолог розкрив, навіщо голова МЗС Китаю прибув до РФ одночасно з Віткоффом

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Глава китайського МЗС провів зустріч із секретарем Радбезу Росії Сергієм Шойгу за кілька годин до зустрічі спецпредставника Дональда Трампа із Володимиром Путіним. Адже Пекін має свою вигоду.

Річ у тім, що за допомогою "мирного плану" Росія продемонструвала, що США – ненадійний союзник. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу, що Пекін дочекався слушного моменту та скористається цим.

Як Китай користується ситуацією?

Олег Саакян зазначив, що Китай мовчав та дав змогу Росії продемонструвати світу, що Дональд Трамп – ненадійний союзник і партнер. Ці 28 пунктів Москва закидала пів року і таки знайшла момент, коли можна це зробити.

Ситуація щодо України демонструє союзникам Штатів, що це небезпечно. Китай зараз радіє цьому. Тому що у Тайвані, Японії, Південній Кореї, у Європі, серед НАТО Штати вже можуть не вважатися джерелом сили.

Лякає така ситуація, коли Тайвань чи Японія можуть уявити себе на місці України, що Штати почнуть за їхньою допомогою домовлятися, до яких ресурсів Китаю вони отримають доступ. Пекін дочекався, поки Трамп у цій ситуації максимально закопає Штати своїми руками, і виходить на сцену,

– припустив політолог.

Китайці їдуть у Росію та демонструють, що домовлятися з Росією без КНР не вдасться. Паралельно китайський лідер Сі Цзіньпін запрошує Еммануеля Макрона, який прилетить говорити від імені Європи. За даними ЗМІ, президент Франції у Китаї попросить Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни.

Китай не готовий продавати США домовленості з Росією. Їм це не потрібно. Але вони хотіли б розділити американсько-європейський тандем. Путін, закинувши руками Трампа, зробив першу частину. Він продемонстрував, що сподіватися на Штати як на надійний безпековий тил не варто, а навпаки – США можуть продати союзників,

– сказав експерт.

Тепер Китай говорить Європі, що готовий домовлятися. Пекіну потрібні гарантії доступу до європейського ринку. Водночас вони нібито готові ввімкнути механізми впливу на Росію. Кремль це серйозно непокоїть. Тому Москва грає і на напрямку Штатів, і Китаю, намагаючись вибороти собі більше простору.

Тепер приблизно така ж ситуація, як у нас зі Штатами зараз, може відбуватися між Китаєм та Росією. Пекін буде казати: "Ні, ми вважаємо, що ви маєте поступитися тим і тим". Росія, виступаючи проти, не зможе сказати "ні". КНР буде торгувати з Європою. Нас чекають цікаві наступні місяці у випадку, якщо відбудеться активізація діалогу Європи з китайцями,

– вважає Саакян.

Коли Віткофф зустрінеться з Путіним?