Геополитика Россия "Россия будет решать проблемы военным путем": Небензя в ООН разразился угрозами в сторону Киева
13 января, 10:18
3

"Россия будет решать проблемы военным путем": Небензя в ООН разразился угрозами в сторону Киева

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Василий Небензя пригрозил, что Россия будет решать проблемы военным путем, пока Украина не согласится на условия, выгодные России.
  • Небензя без доказательств обвинил ВСУ в ударах по гражданской инфраструктуре и людям, заявив о теракте в Херсонской области.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседаний Совета Безопасности в очередной раз пригрозил Украине, требуя принять удовлетворительные для России требования по окончанию войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости".

Как Небензя пригрозил Украине?

Российский дипломат цинично заявил в ООН, что условия мирных переговоров для Киева будут ухудшаться "с каждым днем", и что на каждую "коварную атаку" на мирное население России якобы будет "жесткий ответ".

Россия будет решать проблемы военными методами, пока Зеленский не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров, 
– пригрозил он.

Василий Небензя без всяких доказательств пытался доказать, что ВСУ "целенаправленно" бьют по гражданской инфраструктуре и людям, и заявил о теракте в Хорлах Херсонской области, назвав его "особенно циничным".

"Россия не подвергает обстрелам мирных граждан. Запад игнорирует целенаправленные удары Киева по мирным объектам и гражданскому населению", – добавил постпред России в ООН.

Детали заседания ООН

  • Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" во время ночной атаки на Украину 9 января, что подтвердило и оборонное ведомство страны.

  • Представители США, Франции и Великобритании в ООН официально осудили Россию официально осудили Россию, подчеркивая необходимость деэскалации и поддержки Украины в ее праве на самооборону, защиту, территориальную целостность и суверенитет.

  • Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что крупномасштабные авиаудары России по гражданским объектам и инфраструктуре по всей стране привели к ужасным уровням разрушений и страданий.