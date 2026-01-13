"Россия будет решать проблемы военным путем": Небензя в ООН разразился угрозами в сторону Киева

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседаний Совета Безопасности в очередной раз пригрозил Украине, требуя принять удовлетворительные для России требования по окончанию войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости".

Как Небензя пригрозил Украине?

Российский дипломат цинично заявил в ООН, что условия мирных переговоров для Киева будут ухудшаться "с каждым днем", и что на каждую "коварную атаку" на мирное население России якобы будет "жесткий ответ".

Россия будет решать проблемы военными методами, пока Зеленский не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров,

– пригрозил он.

Василий Небензя без всяких доказательств пытался доказать, что ВСУ "целенаправленно" бьют по гражданской инфраструктуре и людям, и заявил о теракте в Хорлах Херсонской области, назвав его "особенно циничным".

"Россия не подвергает обстрелам мирных граждан. Запад игнорирует целенаправленные удары Киева по мирным объектам и гражданскому населению", – добавил постпред России в ООН.

Детали заседания ООН