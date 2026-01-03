Мы остановили дальнейшие действия в Венесуэле, потому что Мадуро находится под стражей, – Рубио
- Американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро для суда по уголовным обвинениям в США.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что дальнейших действий США в Венесуэле не планируется.
Американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дальнейших действий США в Венесуэле не планируется.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение сенатора штата Юты Майка Ли.
Смотрите также США провели масштабную операцию в Венесуэле: президент Мадуро задержан, – Трамп
Продолжит ли США атаковать Венесуэлу?
Сенатор Майк Ли заявил, что имел телефонный разговор с Марко Рубио. Последний проинформировал его о задержании Николаса Мадуро.
По словам госсекретаря, теперь дальнейшие действия США в Венесуэле не ожидаются, ведь президент Венесуэлы – под стражей в Соединенных Штатах.
Он (Рубио – 24 Канал) сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах,
– говорится в заметке Ли.
Как сообщил сенатор, военные действия США, которые были в Венесуэле, были направлены на "защиту операции по аресту".
Что известно о нападении Соединенных Штатов?
3 января президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле. После этого Каракас обвинил Соединенные Штаты в военной агрессии.
В стране объявили чрезвычайное положение и призвали население к мобилизации.
Впоследствии Трамп сообщил об успешной операции в Венесуэле. Во время нее были задержаны президент Николас Мадуро и его жена.