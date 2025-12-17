Трамп объявил полную блокаду для нефтяных танкеров в Венесуэле

Дональд Трамп приказал ввести полную блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. Более того, президент США также объявил режим Николаса Мадуро "иностранной террористической организацией".

Соответствующее решение Трамп объявил в ночь на среду, 17 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в Truth Social.

Как Трамп усиливает давление на Венесуэлу?

Президент США заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных танкеров Венесуэлы. Говорится о нефтяных судах, которые входят в воды Венесуэлы и выходят из них.

Сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее... Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране,

– подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США не позволят "враждебному режиму забрать нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены".

Кроме того, Трамп заявил, что отныне США рассматривают действующую власть Венесуэлы как "иностранную террористическую организацию". Это, по его словам, связано не только с нефтью, но и с обвинениями в терроризме, наркотрафика и торговли людьми.

"Венесуэла полностью окружена самой большой армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и для них это станет беспрецедентным потрясением", – добавил Трамп в сети.