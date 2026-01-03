Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение после ударов США и призвал мир к мобилизации против агрессии.
- Мадуро приказал развернуть Командование комплексной обороны нации и действовать в рамках статьи 51 Устава ООН.
США 3 января нанесли удары по Венесуэле. В ответ президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение по всей стране и призвал мир мобилизоваться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Венесуэлы Гейлиса Мариеля Кабрера
Смотрите также В столице Венесуэлы прогремела серия взрывов: местные заметили вертолеты
Почему Мадуро объявил чрезвычайное положение?
После приказа Дональда Трампа бить по объектам Венесуэлы, лидер Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.
Президент Венесуэлы подписал соответствующий документ. По его словам, это решение должно обеспечить защиту населения, стабильную работу государственных институтов и немедленно перейти к вооруженному сопротивлению. Мадуро призвал страну к мобилизации.
Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в активной солидарности перед лицом этой имперской агрессии,
– говорится в сообщении.
Также Мадуро приказал немедленно развернуть Командование комплексной обороны нации и соответствующие органы управления.
В Венесуэле отметили, что будут действовать в рамках статьи 51 Устава ООН и оставляют за собой право на законную самооборону.
Что известно о взрывах в Венесуэле?
3 января президент США Трамп отдал приказ бить по целям в Венесуэле, в частности по военной инфраструктуре. Атаки произошли после длительных угроз со стороны Вашингтона.
В Каракасе прогремела серия взрывов, в результате чего юг города остался без света. На видео из сети, вероятно, зафиксированы американские вертолеты CH-47G Chinook.
Под удар также попали дом министра обороны Венесуэлы и столичный порт.