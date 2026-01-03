Вытащили прямо из спальни, – CNN рассказали подробности задержания Мадуро и его жены

Американские войска задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес прямо в их доме. Сейчас планируется перевозка супругов в Нью-Йорк.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники CNN. В дом Мадуро и Флорес зашли посреди ночи.

К теме Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, – заместитель Рубио

Как происходила операция по задержанию Мадуро и его жены?

Ночью в спальню Николаса Мадуро и Силии Флорес зашли американские военные, которые получили приказ захватить лидера Венесуэлы. Рейд был осуществлен, когда пара спала. Задержание осуществило элитное подразделение "Дельта", что является частью армии США. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате операции нет.

Некоторые из осведомленных источников рассказали, что в состав команды рейдеров входили агенты ФБР. Сейчас они решают, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставят в Нью-Йорк. Там ему предъявят обвинения в федеральном суде Манхэттена.

Отметим! Несколько лет специалисты работали над обвинительным актом против Мадуро и некоторых высокопоставленных военных лидеров Венесуэлы. По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, лидер Венесуэлы "вскоре столкнется с полным гневом американского правосудия на американской земле". Мадуро и сообщников считают "международными наркоторговцами".

Что известно о задержании Николаса Мадуро?