Вытащили прямо из спальни, – CNN рассказали подробности задержания Мадуро и его жены
- Американские спецназовцы задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в их доме, операция прошла без жертв.
- Мадуро планируют доставить в Нью-Йорк для предъявления обвинений в федеральном суде.
Американские войска задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес прямо в их доме. Сейчас планируется перевозка супругов в Нью-Йорк.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники CNN. В дом Мадуро и Флорес зашли посреди ночи.
Как происходила операция по задержанию Мадуро и его жены?
Ночью в спальню Николаса Мадуро и Силии Флорес зашли американские военные, которые получили приказ захватить лидера Венесуэлы. Рейд был осуществлен, когда пара спала. Задержание осуществило элитное подразделение "Дельта", что является частью армии США. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате операции нет.
Некоторые из осведомленных источников рассказали, что в состав команды рейдеров входили агенты ФБР. Сейчас они решают, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставят в Нью-Йорк. Там ему предъявят обвинения в федеральном суде Манхэттена.
Отметим! Несколько лет специалисты работали над обвинительным актом против Мадуро и некоторых высокопоставленных военных лидеров Венесуэлы. По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, лидер Венесуэлы "вскоре столкнется с полным гневом американского правосудия на американской земле". Мадуро и сообщников считают "международными наркоторговцами".
Что известно о задержании Николаса Мадуро?
Утром 3 января в Венесуэле произошла атака со стороны Соединенных Штатов. Под ударом были столичный порт и якобы дом министра обороны страны. Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле. Вскоре после этого американские военные провели успешную операцию и и задержали лидера Венесуэлы и его жену.
Пару обвиняют в в сговоре по борьбе с наркотерроризмом и сотрудничестве по импорту кокаина. Мадуро и его жене также приписывают владение пулеметами и другими истребительными устройствами.
Президент Дональд Трамп рассказал, что до того, как задержать Николаса Мадуро, операцию тщательно продумали, однако несколько раз откладывали из-за непогоды.