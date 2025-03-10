Правительство Венгрии выступило против "сохранения Украины", но впоследствии удалило сообщение

На своей официальной странице в фейсбуке венгерское правительство выступило против "сохранения Украины". Однако затем удалило это сообщение.

В частности, в нем шла речь об отношении ЕС к украинцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что говорят в правительстве Венгрии об Украине

В своих соцсетях венгерское правительство заявило, что Европейский Союз хочет "сохранить жизнь Украины, финансировать миллионную украинскую армию и украинское государство, вывести Украину на быстрый путь развития". После этого большими буквами шли слова: "Этого не должно произойти". Однако, позже эту публикацию удалили.

Кроме этого, по данным издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время ежегодного открытия Венгерской торгово-промышленной палаты сообщил, что вопрос "сохранения Украины" Евросоюзом якобы является настолько серьезным, что может "определить судьбу Венгрии в среднесрочной и долгосрочной перспективах".

По его словам, именно поэтому он инициирует опрос среди граждан. Напомним, что ранее Орбан объявил о плане проведения опроса относительно поддержки вступления Украины в Евросоюз. Его будут проводить через почтовые рассылки.

Стоит заметить, что результаты этого опроса не являются юридически обязательными. Однако, их якобы используют для укрепления правительства. Вероятно, голосование будет сопоставлено против Киева.