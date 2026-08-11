Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом

В Венгрии завершились президентские выборы, сопровождавшиеся политическим скандалом с участием партии Орбана. Новым президентом стал известный венгерский юрист Андраш Бака.

Голосование прошло в отсутствие оппозиционных депутатов, которые решили бойкотировать процесс. Об этом сообщает Telex.

Что известно о новом президенте?

Во вторник, 11 августа, состоялись выборы президента Венгрии. В ходе голосования кандидатуру бывшего судьи Андраша Баки поддержали 140 парламентариев, а против высказались лишь 6.

Андраш Бака выдвигался в качестве единственного кандидата на пост главы государства. Несмотря на результаты голосования, крупнейшая оппозиционная партия страны "Фидес" Виктора Орбана заранее назвала процедуру незаконной, а ее представители демонстративно покинули сессионный зал непосредственно перед началом голосования.

Экс-юрист с 1991 по 2008 год работал в Европейском суде по правам человека. Впоследствии в 2009 году он возглавил Верховный суд Венгрии.

Бака занимал должность два года, после чего был уволен после внедрения конституционной реформы. Сам новый президент считает, что его отстранили от должности из-за критики судебной реформы правительства Виктора Орбана.

Что сказал Андраш Бака?

Экс-юрист подверг критике режим Виктора Орбана за подавление оппозиции.

Наша обязанность – обеспечить, чтобы что-то подобное не повторилось в Венгрии, как это случалось за последние 16 лет. Настоящей гарантией может быть конституционный строй, четко определяющий границы осуществления публичной власти, обеспечивающий основные права и создающий институциональный баланс, который ни одно политическое большинство не может нарушить,

– заявил Бака.

Он считает, что в последние годы отношения Будапешта со многими партнерами в последние годы существенно ухудшились, и их необходимо возобновить.

Также новый президент подчеркнул, что Венгрии нужны независимые суды, свободные выборы, эффективный конституционный суд и подотчетное управление. Он отметил, что в Венгрии критика не должна быть государственной изменой, ограничение власти – препятствием, а компромисс – слабостью.

Будущее демократии зависит не только от того, пойдут ли молодые люди голосовать, но и от того, чувствуют ли они свою ответственность за общие проблемы, принимают на себя ответственность и участвуют в дискуссиях,

– подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сам по себе результат выборов не восстанавливает верховенство права.

Что известно о выборах президента Венгрии?

Напомним, что 18 июля президент Венгрии Тамаш Шуек подписал конституционную поправку, которая досрочно прекратила его президентские полномочия. Это позволило Мадьяру реализовать одно из своих ключевых предвыборных обещаний – уволить чиновников, назначенных за 16 лет правления бывшего премьера Виктора Орбана.

После этого премьер-министр страны Петер Мадьяр предлагал венгерской шахматистке Юдит Полгар временно возглавить Венгрию. Однако спортсменка заявила, что не готова взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации.

Поэтому временным исполняющим обязанности президента была глава Национального собрания Венгрии Агнеш Форстхоффер.