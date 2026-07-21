О своем решении она сообщила на своей странице в Facebook.

Что сказала Полгар о предложении Мадьяра стать президентом Венгрии?

В своем заявлении Полгар подчеркнула, что восприняла предложение как большую честь и поблагодарила инициаторов за доверие. Она также высоко оценила решение премьера предложить на пост президента независимого кандидата, стоящего над партийной политикой.

В то же время шахматистка пояснила, что не чувствует в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной венгерской нации. Несмотря на отказ, она пообещала всячески поддерживать нового независимого президента в достижении этой цели.

Петер Мадьяр заявил, что сожалеет о таком решении, однако полностью его уважает. Он поблагодарил Полгар за серьезное отношение к предложению, а также за открытость, достоинство и вклад, который она внесла в благо венгерского народа. Премьер также признал, что его чрезмерный энтузиазм мог привести к коммуникационным ошибкам, которые повлияли на развитие ситуации.

Ранее Мадьяр объяснял, что хотел видеть Полгар главой государства до принятия новой Конституции Венгрии. По его словам, стране нужен президент, которым гордился бы каждый венгр. Он считал, что авторитет шахматистки основан не на политических связях, а на ее профессиональных достижениях, честности, настойчивости и безупречной репутации.

49-летняя Юдит Полгар считается величайшей шахматисткой в истории. Она возглавляла мировой женский рейтинг на протяжении 26 лет подряд, а в 15 лет стала самым молодым гроссмейстером в мире. В 2026 году Netflix выпустил документальный фильм "Queen of Chess", посвященный ее карьере.

Ожидается, что нового президента Венгрии парламент, в котором партия Петера Мадяра "Тиса" имеет конституционное большинство в две трети голосов, изберет до 20 августа – Дня святого Иштвана, национального праздника страны.

Напомним, 18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, которая досрочно прекратила его президентские полномочия. Таким образом Мадьяр реализовал одно из своих ключевых предвыборных обещаний – отстранить от должностей высокопоставленных чиновников, назначенных за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Временным исполняющим обязанности президента будет председатель Национального собрания Венгрии Агнеш Форстхоффер.