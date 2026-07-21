Про своє рішення вона повідомила на власній фейбук-сторінці.
Що сказала Полгар про прозицію Мадяра стати президенткою Угорщини?
У своїй заяві Полгар наголосила, що сприйняла пропозицію як велику честь і подякувала ініціаторам за довіру. Вона також високо оцінила рішення прем'єра запропонувати на посаду президента незалежного кандидата, який стоїть над партійною політикою.
Водночас шахістка пояснила, що не відчуває у собі достатньо сил, аби взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної угорської нації. Попри відмову, вона пообіцяла всіляко підтримувати нового незалежного президента у досягненні цієї мети.
Петер Мадяр заявив, що шкодує через таке рішення, однак повністю його поважає. Він подякував Полгар за серйозне ставлення до пропозиції, а також за відкритість, гідність і внесок, який вона зробила для угорського народу. Прем'єр також визнав, що його надмірний ентузіазм міг призвести до комунікаційних помилок, які вплинули на розвиток ситуації.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Раніше Мадяр пояснював, що хотів бачити Полгар главою держави до ухвалення нової Конституції Угорщини. За його словами, країні потрібен президент, яким пишався б кожен угорець. Він вважав, що авторитет шахістки ґрунтується не на політичних зв'язках, а на її професійних досягненнях, чесності, наполегливості та бездоганній репутації.
49-річна Юдіт Полгар вважається найвидатнішою шахісткою в історії. Вона очолювала світовий жіночий рейтинг протягом 26 років поспіль, а у 15 років стала наймолодшим гросмейстером у світі. У 2026 році Netflix випустив документальний фільм Queen of Chess, присвячений її кар'єрі.
Очікується, що нового президента Угорщини парламент, у якому партія Петера Мадяра "Тиса" має конституційну більшість у дві третини голосів, обере до 20 серпня – Дня святого Іштвана, національного свята країни.
Нагадаємо, 18 липня, президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка достроково припинила його президентські повноваження. У такий спосіб Мадяр реалізував одну зі своїх ключових передвиборчих обіцянок – усунути з посад високопосадовців, призначених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Тимчасовим виконувачем обов'язків президента буде голова Національних зборів Угорщини Агнеш Форстхоффер.