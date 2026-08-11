Голосування пройшло за відсутності опозиційних депутатів, які вирішили бойкотувати процес. Про це повідомляє Telex.

Що відомо про нового президента?

У вівторок, 11 серпня, відбулись вибори президента Угорщини. Під час процедури голосування кандидатуру колишнього судді Андраша Баки підтримали 140 парламентарів, а проти висловилися лише 6.

Андраш Бака висувався як єдиний кандидат на посаду президента. Попри результати голосування, найбільша опозиційна партія країни "Фідес" Віктора Орбана заздалегідь назвала процедуру незаконною, а її представники демонстративно залишили сесійну залу безпосередньо перед початком волевиявлення.

Ексюрист з 1991 по 2008 роки працював у Європейському суді з прав людини. Згодом у 2009 році він очолив Верховний суд Угорщини.

Бака перебував на посаді два роки, після чого був звільнений після впровадження конституційної реформи. Сам новий президент вважає, що його усунули з посади через критику судової реформи уряду Віктора Орбана.

Що сказав Андраш Бака?

Ексюрист розкритикував режим Віктора Орбана за придушення опозиції.

Наш обов'язок – забезпечити, щоб щось подібне не повторилося в Угорщині, як це траплялося протягом останніх 16 років. Справжньою гарантією може бути конституційний лад, який чітко визначає межі здійснення публічної влади, забезпечує основні права та створює інституційний баланс, який жодна політична більшість не може порушити,

– заявив Бака.

Він вважає, що останніми роками відносини Будапешта з багатьма партнерами за останні роки суттєво погіршились, і їх необхідно відновити.

Також новий президент підкреслив, що Угорщині потрібні незалежні суди, вільні вибори, ефективний конституційний суд та підзвітне управління. Він зазначив, що в Угорщині критика не має бути державною зрадою, обмеження влади – перешкодою, а компроміс – слабкістю.

Майбутнє демократії залежить не лише від того, чи підуть молоді люди голосувати, а й від того, чи відчувають вони свою відповідальність за спільні проблеми, беруть на себе відповідальність та беруть участь у дискусіях,

– наголосив глава держави.

Він підкреслив, що сам по собі результат виборів не відновлює верховенство права.

Що відомо про вибори президента Угорщини?

Нагадаємо, що 18 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка достроково припинила його президентські повноваження. Це дозволило Мадяру реалізувати одну зі своїх ключових передвиборчих обіцянок – звільнити високопосадовців, призначених за 16 років правління колишнього прем'єра Віктора Орбана.

Після того прем'єр-міністр країни Петер Мадяр пропонував угорській шахістці Юдіт Полгар тимчасово очолити Угорщину. Проте спортсменка заявила, що не готова взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації.

Тож тимчасовим виконувачем обов'язків президента була голова Національних зборів Угорщини Агнеш Форстхоффер.