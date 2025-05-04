Президент в Киеве не определяет мнение венгров: Орбан ответил на критику Зеленского

В субботу, 3 мая, Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра за его политику в отношении Украины. На следующий день Виктор Орбан ответил украинскому лидеру, заявив, что тот не может определять мнение венгров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в соцсети "X".

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Что венгерский премьер-министр ответил Зеленскому

Владимир Зеленский 3 мая обвинил Орбана в том, что тот блокирует вступление Украины в ЕС и делает этим "очень опасные вещи".

Президент Украины отметил, что Венгрия втягивает Украину в свои выборы: опрос оппозиционной партии свидетельствует о том, что большинство венгров поддерживает вступление нашей страны в ЕС, а результаты у Орбана – противоположные.

В свою очередь Виктор Орбан заявил, что "мнение венгерского народа определяют не президент в Киеве и не бюрократы в Брюсселе".

Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр будет иметь право сказать свое слово по этому поводу. Нравится вам это, или нет. У нас здесь все решается именно так,

– отметил венгерский премьер-министр.

На критику Владимира Зеленского также ответил глава МИД Венгрии. По его словам, президент Украины ""должен смириться с мнением, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".