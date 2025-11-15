Будапешт отказался от вооружения Украины в пользу армии Ливана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с ливанским коллегой Юссефом Рагги. Он сказал, что обеспечение стабильности и мира на Ближнем Востоке в Будапеште считают вопросом национальной безопасности.

Именно поэтому Венгрия готова финансировать армию Ливана. Об этом в сети Х написал сам Петер Сийярто, передает 24 Канал.

Актуально Орбан пугает Брюссель судебным иском из-за российского газа

Как Будапешт будет поддерживать Ливан?

В Венгрии решили сосредоточить свои усилия именно на помощи Ливану.

Как рассказал руководитель венгерского МИД, страна не будет использовать выделенную долю Европейского фонда мира для вооружения Украины.

Вместо этого мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана,

– сказал Сийярто.

Как Венгрия реагирует на войну в Украине?