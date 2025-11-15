Именно поэтому Венгрия готова финансировать армию Ливана. Об этом в сети Х написал сам Петер Сийярто, передает 24 Канал.
Как Будапешт будет поддерживать Ливан?
В Венгрии решили сосредоточить свои усилия именно на помощи Ливану.
Как рассказал руководитель венгерского МИД, страна не будет использовать выделенную долю Европейского фонда мира для вооружения Украины.
Вместо этого мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана,
– сказал Сийярто.
Как Венгрия реагирует на войну в Украине?
Ранее Петер Сийярто обвинил Зеленского в "неадекватности" и потере здравого смысла после заявлений о венгерских дронах, появляющихся вблизи украинской границы.
В ответ украинский МИД жестко отреагировал, отметив двойные стандарты и моральное падение правительства Венгрии.
Российская сторона проигнорировала и заявления венгерского премьера, сделанные во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где Виктор Орбан назвал российско-украинскую войну "важнейшим вопросом" для Венгрии.
Сам Орбан сохраняет пророссийскую позицию и пытается сохранять хорошие отношения с США. Так, он заявил, что Соединенные Штаты якобы не будут вводить санкции против Будапешта, пока Дональд Трамп занимает пост президента.