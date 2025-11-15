Будапешт відмовився від озброєння України на користь армії Лівану

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто провів перемовини з ліванським колегою Юссефом Раггі. Він сказав, що забезпечення стабільності та миру на Близькому Сході в Будапешті вважають питанням національної безпеки.

Саме тому Угорщина готова фінансувати армію Лівану. Про таке в мережі Х написав сам Петер Сіярто, передає 24 Канал.

Актуально Орбан лякає Брюссель судовим позовом через російський газ

Як Будапешт підтримуватиме Ліван?

В Угорщині вирішили зосередити свої зусилля саме на допомозі Лівану.

Як розповів керівник угорського МЗС, країна не буде використовувати виділену частку Європейського фонду миру для озброєння України.

Замість цього ми перенаправляємо 1,5 мільйона євро на підтримку збройних сил Лівану,

– сказав Сіярто.

Як Угорщина реагує на війну в Україні?