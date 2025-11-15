Будапешт відмовився від озброєння України на користь армії Лівану
- Угорщина вирішила не використовувати частку Європейського фонду миру для озброєння України.
- Натомість Будапешт перенаправить гроші на підтримку збройних сил Лівану.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто провів перемовини з ліванським колегою Юссефом Раггі. Він сказав, що забезпечення стабільності та миру на Близькому Сході в Будапешті вважають питанням національної безпеки.
Саме тому Угорщина готова фінансувати армію Лівану. Про таке в мережі Х написав сам Петер Сіярто, передає 24 Канал.
Як Будапешт підтримуватиме Ліван?
В Угорщині вирішили зосередити свої зусилля саме на допомозі Лівану.
Як розповів керівник угорського МЗС, країна не буде використовувати виділену частку Європейського фонду миру для озброєння України.
Замість цього ми перенаправляємо 1,5 мільйона євро на підтримку збройних сил Лівану,
– сказав Сіярто.
Як Угорщина реагує на війну в Україні?
Раніше Петер Сіярто звинуватив Зеленського в "неадекватності" та втраті здорового глузду після заяв про угорські дрони, що з'являються поблизу українського кордону.
У відповідь українське МЗС жорстко відреагувало, наголосивши на подвійних стандартах і моральному падінні уряду Угорщини.
Російська сторона проігнорувала й заяви угорського прем'єра, зроблені під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, де Віктор Орбан назвав російсько-українську війну "найважливішим питанням" для Угорщини.
Сам Орбан зберігає проросійську позицію та намагається зберігати хороші відносини зі США. Так, він заявив, що Сполучені Штати нібито не запроваджуватимуть санкції проти Будапешта, доки Дональд Трамп обіймає посаду президента.