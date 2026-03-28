"Надо вычищать ряды": чувствительную информацию из ЕС может "сливать" не только Венгрия

В Европе продолжается скандал относительно возможного слива важной информации России со стороны главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Это большая проблема для руководства Евросоюза, которую придется решать.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, объяснив, как именно могла происходить утечка информации россиянам. Также из-за опасений возможных сливов ЕС ограничил предоставление конфиденциальных данных Венгрии.

Что нужно делать ЕС, чтобы предотвратить утечку информации?

Городницкий отметил, что получить информацию со встреч европейских политиков очень сложно, потому что кроме высших чинов, которые проводят переговоры с представителями Украины, они общаются между собой. Также есть их заместители, которым тем или иным образом делегируют определенные полномочия, рассказывая важную информацию для того, чтобы внедрять те или иные решения, которые были приняты на этих встречах.

Поэтому довольно большое количество информации просачивается. И если есть агенты, а они точно есть в большом количестве, то информация получается не только от Сийярто. Но если есть в узком кругу Сийярто, то гораздо быстрее из первых уст получить данные именно от него. Тогда не надо работать со спецслужбами для того, чтобы кого-то завербовать,

– объяснил он.

Соответственно это очень большая проблема, над которой нужно было работать, по словам политического эксперта, еще давно. Ведь если россияне покупали первых лиц стран – например, экс-канцлер Германии Герхард Шредер находился в руководстве Газпрома и Роснефти – то было понятно, что Россия продолжит это делать.

Сейчас они будут делать это более хитрыми методами, создавать прецеденты для того, чтобы показать, что западные политики, которые сливают информацию россиянам, якобы независимы. Даже сами политики, как предположил он, могут не понимать, что россияне их используют в своих целях.

Стоит знать. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что информация о том, что в кабинете Виктора Орбана сливают данные с заседаний Совета ЕС, не должна удивлять. Он заявил, что подозрения относительно этого были давно. Именно поэтому Туск выступал на европейских заседаниях только в случаях, когда это было крайне необходимо, и говорил только столько, сколько было нужно.

Однако сейчас, по словам доктора философии, остаются у власти старые политики и рвутся к власти праворадикалы, которые сейчас, к сожалению, очень популярны в Европе из-за своих популистских призывов. Поэтому руководству ЕС будет очень трудно проигнорировать их запросы о встречах в узком кругу.

Это означает, что необходимо действовать в этом направлении и вычищать ряды Европейского Союза, чтобы он объединял политиков, имеющих общие идеи по построению качественного проживания в ЕС. А не так, как происходит сейчас, когда с каждым днем все больше представителей европейских стран поддерживают страну-агрессора.

Завтра к власти во Франции придет Мари Ле Пен, которая имеет противоположные идеи с Эмануэлем Макроном. И как с ней будут общаться в ЕС – будут держать дверью? Не зря сегодня в кругу первых лиц европейских стран нет президента Польши Кароля Навроцкого. В то же время премьер страны Дональд Туск есть,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Поэтому, добавил он, этот тернистый путь Европейскому Союзу надо преодолеть, если его страны-члены хотят иметь демократию. Потому что Россия, Китай и другие страны будут в любом случае продолжать пытаться подкупать политиков и делать все для того, чтобы в Европе появлялись подобные персонажи.

Что известно о сливе информации со стороны Венгрии?