Венгрия начинает выход из Международного уголовного суда: парламент принял законопроект

Во вторник, 20 мая, парламент Венгрии проголосовал за начало процедуры выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), который правительство Орбана назвало "политическим".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Венгерские законодатели одобрили законопроект о выходе из МУС

Правительство Орбана объявило об этом шаге 3 апреля. Это решение было принято после визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт, на которого МУС ранее выдал ордер на арест.

Законопроект о выходе страны из МУС приняли во вторник. Указывается, что 134 депутата проголосовали "за" и 37 "против".

Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, как инструментов политического влияния,

– говорится в документе, поданном вице-премьер-министром Жолтом Шемьеном, опубликованном на веб-сайте парламента.

Напомним, что в прошлом месяце Орбан заявил, что Международный уголовный суд "больше не является беспристрастным судом, придерживается верховенства права, а скорее политическим судом".

Венгрия отвергла идею ареста премьер-министра Израиля и назвала ордер на арест "дерзким".

Добавим, что страна была среди основателей МУС и ратифицировала Римский статут еще в 2001 году.

Согласно процедуре, выход страны из МУС вступит в силу через год после официального письменного уведомления, направленного Генеральному секретарю ООН.