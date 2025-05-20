Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Венгерские законодатели одобрили законопроект о выходе из МУС

Правительство Орбана объявило об этом шаге 3 апреля. Это решение было принято после визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт, на которого МУС ранее выдал ордер на арест.

Законопроект о выходе страны из МУС приняли во вторник. Указывается, что 134 депутата проголосовали "за" и 37 "против".

Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, как инструментов политического влияния,

– говорится в документе, поданном вице-премьер-министром Жолтом Шемьеном, опубликованном на веб-сайте парламента.

Напомним, что в прошлом месяце Орбан заявил, что Международный уголовный суд "больше не является беспристрастным судом, придерживается верховенства права, а скорее политическим судом".

Венгрия отвергла идею ареста премьер-министра Израиля и назвала ордер на арест "дерзким".

Добавим, что страна была среди основателей МУС и ратифицировала Римский статут еще в 2001 году.

Согласно процедуре, выход страны из МУС вступит в силу через год после официального письменного уведомления, направленного Генеральному секретарю ООН.