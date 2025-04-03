Сегодня, 3 апреля, такое решение подтвердил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Почему Венгрия вышла из МУС

По данным Гуяша, сегодня правительство инициирует процедуры выхода в соответствии с конституционной и международно-правовой базой. Стоит отметить, что именно Международный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Впрочем, несмотря на ордер МУС на арест, 3 апреля Нетаньяху прибыл в Венгрию. Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий встретил Беньямина Нетаньяху в аэропорту Будапешта. Вместе с премьером Израиля также приехала и его жена Сара.

Добавим, что во время визита Нетаньяху должен встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном. Однако, стоит отметить, что поскольку Венгрия является членом МУС, она должна была арестовать Нетаньяху на своей территории.

Впрочем, как и ожидалось, его встретил военный почетный караул и без приключений провел под конвоем в отель.