Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницкого в фейсбуке.

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Нетаньяху прибыл в Венгрию

Глава Минобороны Венгрии встретил Беньямина Нетаньяху в аэропорту Будапешта. В Венгрию с премьером Израиля также приехала и его жена Сара.

Стоит добавить, что Нетаньяху должен встретиться с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, что издание The Times of Israel подчеркивает, что Венгрия является членом МУС и обязана выполнить ордер на арест, выданный МУС против Нетаньяху.

"Однако, как и ожидалось, премьера принимает военный почетный караул и без происшествий провожает под конвоем в отель", – говорится в сообщении.



Нетаньяху прибыл в Венгрию / Фото из фейсбука министра обороны Венгрии

Напомним, что в конце ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Беньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта.