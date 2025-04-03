Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра оборони Угорщини Криштофа Салай-Бобровницького у фейсбуці.

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Нетаньягу прибув до Угорщини

Очільник Міноборони Угорщини зустрів Беньяміна Нетаньягу в аеропорту Будапешта. До Угорщини з прем'єром Ізраїлю також приїхала і його дружина Сара.

Варто додати, що Нетаньягу має зустрітися з главою уряду Угорщини Віктором Орбаном.

Зазначимо, що видання The Times of Israel підкреслює, що Угорщина є членом МКС і зобов’язана виконати ордер на арешт, виданий МКС проти Нетаньягу.

"Однак, як і очікувалося, прем'єра приймає військова почесна варта і без пригод проводжає під конвоєм до готелю", – йдеться у повідомленні.



Нетаньягу прибув до Угорщини / Фото з фейсбуку міністра оборони Угорщини

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Беньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта.