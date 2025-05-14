Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex и пост политика в Facebook. После встречи он опубликовал обращение.

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Заседание Совета обороны Венгрии

По словам Орбана, Украина начала так называемую "скоординированную кампанию клеветы" против Венгрии, чтобы не допустить проведения референдума о членстве в Европейском Союзе.

Это неслыханно! Венгерская оппозиционная партия является активным участником операции иностранной разведки против Венгрии. Мы проведем опрос, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут решать через головы венгров!

– отметил премьер.

Напомним, политик считает, что украинская евроинтеграция – "серьезная ошибка", которая навредит Венгрии и всему ЕС.

К слову, Владимир Зеленский заявил, политики, которые не поддерживают вступление Украины в ЕС, делают это ради благосклонности Владимира Путина, а не в интересах своей страны. "В этом году мы готовы открыть уже первые кластеры в переговорном процессе. Нам обидно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс", – сказал президент.