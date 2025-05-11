Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, как именно Украина должна осуществлять собственную безопасность от "буйных" соседей. Также в ответ Венгрия задержала бывшего украинского дипломата, которого обвинила в "шпионаже".

Важно Украина и Венгрия обвинили друг друга в шпионаже: что известно об инциденте

Дали по рукам

Загородний напомнил, что 24 февраля 2022 года наблюдались странные движения венгерской армии в сторону Закарпатья, что подтверждают многие свидетели.

Путин мог пообещать Орбану Закарпатье. Они ждали краха Украины для того, чтобы его оккупировать. Венгрия, очевидно, враждебно относится к Украине. На этот раз им дали по рукам – задержали агента, чтобы другим было понятно, что не надо "баловаться",

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время чем сильнее будет контрразведывательный режим, чем сильнее будет украинская армия и чем больше Украина будет иметь ракет дальностью 1000 или 2000 километров, тем, по его словам, спокойнее будут себя вести "буйные" соседи.

Они меньше будут болтать о "территориальных претензиях" к Украине и фильтровать каждое слово в сторону нашей страны,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Он подытожил, что безопасность гарантируют спецслужбы и сильная армия, и тогда мирные отношения с соседями строятся конструктивнее.

Отметим, что СБУ раскрыла венгерскую агентурную сеть, действовавшую против Украины. Были задержаны мужчина и женщина, бывшие украинские военные, куратором которых был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.

Агенты должны были собирать информацию о военной защищенности Закарпатской области, искать уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона. Также они изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Шпионам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Какова реакция Венгрии