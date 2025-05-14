Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Telex і пост політика у Facebook. Після зустрічі він опублікував звернення.

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Засідання Ради оборони Угорщини

За словами Орбана, Україна розпочала так звану "скоординовану кампанію наклепу" проти Угорщини, аби не допустити проведення референдуму про членство в Європейському Союзі.

Це нечувано! Угорська опозиційна партія є активним учасником операції іноземної розвідки проти Угорщини. Ми проведемо опитування, тому що ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати через голови угорців!

– зазначив прем'єр.

Нагадаємо, політик вважає, що українська євроінтеграція – "серйозна помилка", яка зашкодить Угорщині та всьому ЄС.

До слова, Володимир Зеленський заявив, політики, які не підтримують вступ України до ЄС, роблять це заради прихильності Владіміра Путіна, а не в інтересах своєї країни. "Цього року ми готові відкрити вже перші кластери у перемовному процесі. Нам прикро, що окремі діячі у Європи блокують цей процес", – сказав президент.