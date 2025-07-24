"Это не наша война": Сийярто снова выступил против вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз выступил против вступления Украины в Евросоюз. Он заявил, что государство, которое воюет, якобы "ослабит ЕС" и "принесет войну в Союз".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью министра американскому телеканалу CNN. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова распространил манипулятивные заявления, которые на удивление хорошо согласуются с риторикой Кремля.

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Сийярто назвал причины блокирования вступления Украины

Он заявил, что Украина якобы не должна вступать в Европейский Союз, ведь, находясь в состоянии войны, "ослабит блок" и "принесет войну в ЕС".

Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее. Наоборот – страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в ЕС, чего мы не хотим,

– сказал Сийярто.

Кроме того, он выступил против выделения финансовой поддержки Украине, назвав это "несправедливым". Глава венгерского МИД заявил, что "деньги венгерских налогоплательщиков" не должны поступать Киеву. Примечательно, что это говорит представитель государства, которое является наиболее дотационным во всем Евросоюзе.

Относительно нас, то мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков поступали в Украину. Поэтому при нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в ЕС,

– подчеркнул он.

При этом Сийярто пытался сохранить вид "друга Украины", похваставшись, что Венгрия якобы является главным поставщиком электроэнергии в Украину и помогает украинским беженцам. Но, по его словам, это не означает, что Будапешт поддержит членство Украины в ЕС.

Мы помогаем Украине в любом случае. Но мы не готовы разрушить Венгрию. Венгерский народ уже слишком долго платит цену этой войны, хотя мы не несем никакой ответственности. Это совсем не наша война,

– добавил Сийярто.

Напомним, Венгрия системно блокирует или затягивает важные решения, связанные с поддержкой Украины, а ее руководство встречается с представителями Кремля и открыто критикует санкционную политику Евросоюза.